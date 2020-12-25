В ближайшее время в Ростове ожидается туман

На донскую столицу в ночь на 27 декабря опустится туман. Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону объявило штормовое предупреждение из-за непогоды.Ночью и утром в воскресенье прогнозируют плохую видимость на дорогах города. Водителям рекомендуется как можно меньше ездить на машинах в связи с возросшим риском ДТП. Автомобилистам также необходимо включать противотуманные фары и соблюдать безопасную скорость.Пешеходам стоит надевать одежду со светоотражающими элементами, чтобы водители успевали вовремя заметить их. Рекомендуется быть внимательными при переходе через дорогу.