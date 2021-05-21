Уволился глава администрации Октябрьского района Ростова Юрий Золотарев

В администрации Ростова-на-Дону очередные кадровые перестановки. С должности ушел глава Октябрьского района Ростова Юрий Золотарев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Золотарев написал заявление по собственному желанию 25 мая. Причиной ухода с должности стал выход на пенсию. Вместо него исполняющим обязанности главы района будет начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов.Юрий Золотарев возглавлял Октябрьский район Ростова с октября 2015 года. До прихода в администрацию города он долгие годы работал в угольной промышленности.