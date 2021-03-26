Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Политика

0 Версия для печати

Уволился директор департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону

Уволился директор департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону Алексей Войтенко покинул должность директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения . Об этом сообщили в городской администрации 29 марта.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уже подписал соответствующее распоряжение. Войтенко оставит пост по собственному желанию уже 30 марта. Пока неизвестно, кто займёт его место.

Напомним, Алексей Александрович проработал в департаменте порядка шести лет. В должности директора департамента он находился с 2019 года.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.