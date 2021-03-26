Уволился директор департамента автомобильных дорог Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону Алексей Войтенко покинул должность директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения . Об этом сообщили в городской администрации 29 марта.Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уже подписал соответствующее распоряжение. Войтенко оставит пост по собственному желанию уже 30 марта. Пока неизвестно, кто займёт его место.Напомним, Алексей Александрович проработал в департаменте порядка шести лет. В должности директора департамента он находился с 2019 года.