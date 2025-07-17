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В Ростове дети страдают от жары в детском саду из-за неисправных кондиционеров

В Ростове дети страдают от жары в детском саду из-за неисправных кондиционеров
В детском саду № 106 в Ростове дети страдают от жары из-за неисправных кондиционеров. Температура в группах поднимается до +33 градусов и выше.

По данным родителей, они уже давно борются с администрацией сада. В группах есть кондиционеры, но их мощности не хватает или они нуждаются в замене.

По санитарным нормам температура в детском саду не должна превышать +24 градуса. В жарких помещениях дети плохо спят, едят и капризничают. Воспитатели также страдают от жары.

Кроме того, родители жалуются на плохое состояние детской горки. Железный спуск повреждён и может быть опасен для детей. Родители просят власти обратить внимание на проблему.
Фото: Дондей
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