Короткое замыкание и задымление произошли в детском саду в Ростове



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В детском саду № 20 Первомайского района Ростова чудом удалось избежать пожара. Утром 21 ноября в Службу 112 из дошкольного учреждения поступило сообщение о ЧП.



В помещении произошло задымление, и заискрились провода. Прибывшие на место спасатели выяснили, что короткое замыкание произошло без последующего горения. Задымление сотрудники детсада ликвидировали собственными силами.

- Эвакуация детей не потребовалась, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС. - Жертв и пострадавших нет.