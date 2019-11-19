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Короткое замыкание и задымление произошли в детском саду в Ростове

Короткое замыкание и задымление произошли в детском саду в Ростове
Фото: www.1obl.ru
В детском саду № 20 Первомайского района Ростова чудом удалось избежать пожара. Утром 21 ноября в Службу 112 из дошкольного учреждения поступило сообщение о ЧП.

В помещении произошло задымление, и заискрились провода. Прибывшие на место спасатели выяснили, что короткое замыкание произошло без последующего горения. Задымление сотрудники детсада ликвидировали собственными силами.
- Эвакуация детей не потребовалась, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС. - Жертв и пострадавших нет.

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