После ночной атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Фото: DonDay

В Ростовской области, в результате ночной атаки дронов 19 июля, зафиксирована остановка движения свыше полусотни поездов и нескольких пригородных электричек. Об этом информирует телеграм-канал РЖД, актуализируя данные на 06:00.По причине падения обломков БПЛА на ЛЭП между станциями Лихая и Замчалово в Каменском районе, произошло повреждение контактной сети. Как следствие, движение множества железнодорожных составов временно прекращено.Напомним, что по данным врио губернатора Юрия Слюсаря без электричества также остались 5 населенных пунктов в Каменском районе. Есть один пострадавший. Он доставлен в больницу.