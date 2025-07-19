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После ночной атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

После ночной атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются более 50 поездов
В Ростовской области, в результате ночной атаки дронов 19 июля, зафиксирована остановка движения свыше полусотни поездов и нескольких пригородных электричек. Об этом информирует телеграм-канал РЖД, актуализируя данные на 06:00.

По причине падения обломков БПЛА на ЛЭП между станциями Лихая и Замчалово в Каменском районе, произошло повреждение контактной сети. Как следствие, движение множества железнодорожных составов временно прекращено.

Напомним, что по данным врио губернатора Юрия Слюсаря без электричества также остались 5 населенных пунктов в Каменском районе. Есть один пострадавший. Он доставлен в больницу.
Фото: DonDay
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