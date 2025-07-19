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Пострадавшего человека после атаки БПЛА в Ростовской области госпитализировали

Пострадавшего человека после атаки БПЛА в Ростовской области госпитализировали
Пострадавшего человека после атаки БПЛА в Ростовской области госпитализировали. Об этом сообщил врио губернатор донского региона Юрий Слюсарь.

Происшествие случилось в ночь на 19 июля. В Каменске-Шахтинском в микрорайоне Лиховском из-за падения обломков дрона загорелись несколько частных домов. Ранения получил один человек. Его госпитализировали.

Кроме того, после в Каменском районе в результате удара беспилотника произошло возгорание трансформаторной подстанции, вызвавшее обесточивание ЛЭП высокого напряжения. Вследствие этого пять поселений, где проживает приблизительно две тысячи жителей, остались без электроснабжения.

По данным Миноброны РФ вечером 18 июля в донском регионе уничтожили 8 БПЛА.
Фото: Дондей
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