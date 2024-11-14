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СКР проводит проверку по факту заражения детей в детском саду в Суворовском в Ростове. В СК сообщили, что за ноябрь выявлено 14 случаев заражения детей кишечной инфекцией.Напомним, что в детском саду № 37, расположенном в микрорайоне Суворовском, была зафиксирована вспышка энтеровирусной инфекции. В связи с этим дошкольное учреждение было закрыто на карантин как минимум до 15 ноября.Кроме того, что у детей были выявлены случаи кишечной инфекции, также были обнаружены случаи менингита.Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту возможных нарушений прав воспитанников детского сада в Ростове-на-Дону.СУ СКР по Ростовской области начало процессуальную проверку по этому вопросу.Энтеровирусные инфекции у детей — это острые инфекционные заболевания, возбудителями которых служат кишечные вирусы (энтеровирусы) из семейства пикорнавирусов.