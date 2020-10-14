На противовирусные препараты ЦГБ им. Семашко в Ростове потратит 24 млн рублей

МБУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который поставит в медучреждение лекарственные препараты. Информация появилась на сайте госзакупок 15 октября.Согласно документам больница заказывает препарат, борющийся с вирусным заболеванием - гепатитом С. На приобретение лекарства Велпатасвир+Софосбувир в количестве 4 088 штук медучреждение готово потратить 24 миллиона 253 тысячи рублей. Источник финансирования закупки - это средства, полученные на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), а также деньги, полученные по приносящей доход деятельности больницы.Поставщик обязан поставлять товар до конца 2020 года не чаще пяти раз в месяц в течение недели с даты получения заявки. Лекарство должно быть зарегистрировано для обращения на территории РФ, сертифицировано или декларировано, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия, техническому паспорту завода-изготовителя или технической спецификации завода-изготовителя. Лекарственные препараты должны быть внесены в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.Необходимость обеспечения больницы этим препаратом обоснована тем, что его отсутствие в необходимых формах и дозах выпуска вызовет риск неадекватного и неэкономного их использования, что недопустимо в условиях больницы, работающей в экстренном режиме.Поставщик станет известен 26 октября.Напомним, что на фоне борьбы с коронавирусом не стоит забывать о других вирусных опасных болезнях. По статистике, у 15-45% всех заболевших гепатитом С наступает самостоятельное выздоровление в течение полугода после заражения. При своевременно начатом лечении около 20% больных острым гепатитом полностью излечиваются. Осложнения заболевания заканчиваются смертью. Только в России в год от гепатита С умирают более 50 тысяч человек, а в мире это число достигает 700 тысяч.