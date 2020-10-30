В Ростове на 72% заполнены госпитали для больных COVID-19

В Ростове госпитали для больных COVID-19 заполнены на 72%. Данные за 3 ноября опубликованы на официальном сайте городской администрации.С середины октября число коек было увеличено на 450. Всего в городе - 1 200 ковидных коек и 600 - для больных с пневмонией. В связи с ежедневным увеличением зараженных предоставленных мест не хватает. Загруженность провизорных госпиталей достигла 85%.Отметим, что эпидемиологическая ситуация в донском регионе остается критической. Каждый день в области заражаются более 300 человек, не менее 10 становятся жертвами инфекции. Среди них много медиков.В частности, 1 397 медработников к концу октября в Ростовской области болели COVID-19, часть находилась дома на самоизоляции. Лечение в стационарах получают 2 069 пациентов. В тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ, находятся 164 человека. Как отмечала экс-глава Минздрава Татьяна Быковская, система здравоохранения может не выдержать нагрузки, если люди не станут заботиться о своем здоровье.