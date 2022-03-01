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В Ростове цены на айфоны выросли в два раза

В Ростове цены на айфоны выросли в два раза

В донской столице резко подскочили цены на продукцию марки Apple. Об этом Rostov.ru рассказали в магазинах по продаже мобильной техники.

После того, как появилась информация о том, что с 1 марта компания Apple прекращает поставки своей продукции в Россию, цены айфоны и макбуки резко подскочили. Не смотря на «яблочную панику» технику знаменитой марки по-прежнему можно купить в магазинах. Просто цена на нее выросла примерно в два раза.

Вот что рассказали корреспонденту Rostov.ru сотрудники одного из магазинов электроники:

- Стоимость техники подскочила примерно на 86%. Но она есть в наличии и спрос не падает.Еще пару недель назад новенький iPhone 13 с памятью 128 ГБ можно было купить меньше чем за 100 тысяч. Сейчас его цена на рынке колеблется в пределах 170 тысяч.

Специалисты салонов говорят, что люди продолжают покупать новые смартфоны или макбуки. Особенно, техникой интересуются мужчины в преддверии 8 марта.

Многие из тех, кто успел купить Айфон накануне резкого скачка цен, решили выгодно распрощаться с ними. Сайты бесплатных объявлений буквально переполнены предложениями приобрести «новенький, не распечатанный» гаджет. Разброс цен – от 120 до 200 тысяч рублей за гаджет.
Фото: rostov.ru
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