За месяц в Ростовской области подскочили цены на овощи, фрукты и крупы

В Ростовской области за месяц значительно подорожали плодоовощная продукция, крупы и бобовые. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.По сравнению с апрелем 2020 года, овощи и фрукты выросли в цене на 3,2%, макароны - на 3,8%, а крупы и бобовые - на целых 5,5%.По данным статистического ведомства, средняя цена на гречку в мае составила 75 руб. 14 коп., на рис – 62 руб. 28 коп. Цена гороха и фасоли зафиксировалась на уровне 52 руб. 06 коп. Овсянку и перловку в донских магазинах можно купить за 33 руб. 29 коп., геркулес – за 76 руб. 86 коп. Цена манки составила 39 руб. 32 коп., пшена – 55 руб. 94 коп.Среди плодоовощной продукции больше остальных подорожал картофель. По сравнению с апрелем, его цена выросла на 18,2%. Средняя цена килограмм клубней на Дону в мае составила 33 руб. 09 коп. На втором месте по росту стоимости - яблоки. Цена на фрукты установилась на уровне 96 руб.Более чем на 11% подорожали морковь и капуста. Цена овощей составила 34 руб. 09 коп. и 28 руб. 41 коп. соответственно.В то же время подешевели помидоры и огурцы. Стоимость томатов в мае была 128 руб. 38 коп., огурцов – 87 руб. 24 коп.Среди непродовольственных товаров отмечается снижение цены на моторное топливо, одежду и белье, мебель, теле-, радиотовары. При этом подорожали ювелирные и табачные изделия, моющие средства и строительные материалы.