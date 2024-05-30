Суд в Ростове рассмотрит дело двух военных, обвиняемых в жестоком убийстве девушки

Фото: Ростов.Ру

В Ростове Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух разведчиков, служивших в ЛНР. Им предъявлено обвинение сразу по трем статьям: «Похищение человека», «Убийство» и «Надругательство над телами умерших».По версии следствия, в январе 2023 года один из военных, будучи женатым, состоял в отношениях с другой девушкой. Опасаясь, что она расскажет об измене супруге, он решил с ней расправиться. Правоохранители предполагают, что мужчина вместе с коллегой похитил любовницу, а затем ее зарезал. Чтобы скрыть следы преступления, тело девушки вывезли и взорвали несколькими гранатами. Вскоре подозреваемых задержали.В Южном окружном военном суде прошло предварительное заседание по делу. Первый процесс по существу запланирован на 5 июня.