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В Ростове будут судить троих мужчин, обвиняемых в убийстве волгодонца

В Ростове будут судить троих мужчин, обвиняемых в убийстве волгодонца
В Ростове-на-Дону перед судом предстанут трое жителей Волгодонска, обвиняемые в убийстве. Об этом 11 марта сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, инцидент произошел в августе 2018 года. Будучи пьяными, трое мужчин напали на 30-летнего жителя Волгодонска. От жестоких побоев пострадавший скончался на месте происшествия.

После трагедии подозреваемых задержали и обвинили в убийстве, совершенном группой лиц. Однако злоумышленники свою вину не признали.

- Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение, - сообщили в прокуратуре региона. - Уголовное дело
будет направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.

Если вину предполагаемых преступников докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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