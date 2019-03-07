В Ростове будут судить троих мужчин, обвиняемых в убийстве волгодонца



В Ростове-на-Дону перед судом предстанут трое жителей Волгодонска, обвиняемые в убийстве. Об этом 11 марта сообщили в прокуратуре Ростовской области.



По версии следствия, инцидент произошел в августе 2018 года. Будучи пьяными, трое мужчин напали на 30-летнего жителя Волгодонска. От жестоких побоев пострадавший скончался на месте происшествия.



После трагедии подозреваемых задержали и обвинили в убийстве, совершенном группой лиц. Однако злоумышленники свою вину не признали.



- Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение, - сообщили в прокуратуре региона. - Уголовное дело

будет направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.



Если вину предполагаемых преступников докажут, им грозит до 15 лет тюрьмы.