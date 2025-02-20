Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове будут судить экс-начальника службы по противодействию коррупции ЮТУ

В Ростове будут судить экс-начальника службы по противодействию коррупции ЮТУ
В Ростове состоится суд над бывшим начальником службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления Максимом Шмидовым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в период с января 2020-го по апрель 2023 года Шмидов вступил в сговор со своим подчинённым, начальником одного из отделений. На протяжении трёх лет они требовали от сотрудников часть премий, чтобы организовать корпоративные мероприятия вне службы. За это время они получили 523 тысячи рублей. Деньги они потратили на себя.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.