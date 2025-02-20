В Ростове будут судить экс-начальника службы по противодействию коррупции ЮТУ

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В Ростове состоится суд над бывшим начальником службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления Максимом Шмидовым. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.По данным следствия, в период с января 2020-го по апрель 2023 года Шмидов вступил в сговор со своим подчинённым, начальником одного из отделений. На протяжении трёх лет они требовали от сотрудников часть премий, чтобы организовать корпоративные мероприятия вне службы. За это время они получили 523 тысячи рублей. Деньги они потратили на себя.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.