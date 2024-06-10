В Ростове более трех десятков автобусов курсируют без кондиционеров в жару

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В автобусах Ростова обнаружили 31 неработающий кондиционер. Информацию сообщили на сайте администрации города.Неделей ранее департамент транспорта Ростова провел проверку общественного транспорта. По ее итогам выявили 85 нарушений, из которых 31 – со сломанными кондиционерами.Летом температура воздуха днем достигает 40 градусов. Пассажиры могут почувствовать себя плохо в душном общественном транспорте. Согласно санитарным нормам, в летнее время водители должны поддерживать температуру в салоне не выше +25 градусов. Однако это становится невозможным из-за отсутствия кондиционеров или их неисправности. Нарушителями оказались компании «Ростовпассажиртранс» и «АТП № 7».Ежегодно эта проблема повторяется. Несмотря на штрафы, постоянные проверки и множество жалоб горожан, ситуация не меняется. Неисправный транспорт продолжают выпускать на маршруты.