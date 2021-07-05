Из-за неработающих кондиционеров ростовский дептранс расторг контракты с шестью перевозчиками

Жители Ростова неоднократно жаловались на неработающие кондиционеры в общественном транспорте посреди лета. Учитывая жару до +40 градусов и толкучку в час пик, находиться в автобусах стало практически невозможно. Из-за огромного количества людей и духоты транспорт превращается в настоящую баню. В связи с этим городской департамент транспорта провел десятки проверок по работе кондиционеров. Специалисты выявили многочисленные нарушения.Восемь автобусов сняли с маршрута, а транспортным предприятиям дали 10 дней на исправление нарушений. У двух перевозчиков выявили еще одно нарушение, помимо неработающих кондиционеров. Они выпускали на линию недостаточное количество транспорта. С этими перевозчиками департамент сразу расторг контракты. В их числе оказались ООО «Авто-Сити», которое обслуживало маршруты № 60 (улица Мечникова - Центральный рынок), № 60А (Новое поселение - Центральный рынок) и № 12 (Центральный рынок - ЖК «Акварель»), и ООО «Южная транспортная компания». У последней компании выявили нарушения на маршрутах № 1 и № 27 (Суворовский - Центральный рынок), а также № 43 (Суворовский - Главный автовокзал).Однако чиновники понимают, что транспорта и так недостаточно, поэтому нарушителям тоже дали второй шанс. Если перевозчики выпустят достаточное количество автобусов и организуют работу кондиционеров, расторжение контракта отменят.