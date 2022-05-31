После жалоб пассажиров на жару в автобусах Ростова начали проверять работу кондиционеров

Фото: администрация Ростова.

После жалоб пассажиров на духоту и жару в автобусах Ростова начали проверку работы кондиционеров. Об этом сообщили в городском дептрансе.Столбик термометра в донской столице перевалил за +30 градусов совсем неожиданно. Вот только воздух прогрелся до +25, а затем температура сразу увеличилась на 7-10 градусов. По старой традиции водители пассажирского транспорта не стали включать кондиционеры. В салонах было жарко - до +40 градусов.Такое резкое потепление можно легко перенести на улице, но в заполненных автобусах, в которых нечем дышать, задача усложняется. Так можно и сознание потерять. Почему водители не включают кондиционеры, остается загадкой. То ли ждут сигнала от руководства, то ли кондиционеры не в лучшем состоянии, то ли просто экономят бензин.В департаменте транспорта решили проверить жалобы на выключенные кондиционеры. Специалисты начали с ООО «Южная транспортная компания». Этот перевозчик обеспечивает транспортное обслуживание в микрорайоне Суворовском (маршруты №№ 1, 27, 43). Оказалось, что в двух автобусах кондиционеры не справлялись. Транспорт отправили на техобслуживание.Помимо этих трех маршрутов, в Ростове есть еще несколько десятков. Вероятно, там включат охлаждение только после проверок, которые планируют осуществить в течение месяца. При этом не исключено, что после проверок водители снова выключат кондиционеры.