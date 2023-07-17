Ростовчане пожаловались на неработающий кондиционер в автобусе № 71

Фото: Благоустройство

Жители Ростова пожаловались на неисправные кондиционеры в салоне автобуса № 71. Жалобу горожане опубликовали на сайте Благоустройства 17 июля.Как сообщают пассажиры, в общественном транспорте по маршруту Центральный рынок - Солженицына не работают кондиционеры. Ежедневно горожане вынуждены направляться к месту назначения в душном автобусе при температуре +30 градусов.- Примерно в 8:00 был выключен кондиционер. На просьбы пассажиров водитель хамил, заявляя, что на улице холодно и пассажиры потерпят, - сказано в жалобе.Пассажирам пришлось справляться с проблемой с помощью открытого окна. Вероятно, температура в салоне транспорта была еще выше, чем на улице.Власти Ростова держат на контроле работу кондиционеров в автобусах. Несмотря на это, проблема появляется каждый раз в летний период. Если вы заметили неработающий кондиционер, позвоните на горячую линию по номеру: 8 (800) 222-76-76 (звонок бесплатный).