В Ростове без вести пропала 75-летняя женщина

В Ростове-на-Дону без вести пропала 75-летняя женщина. Валентина Шелестюкова ушла из дома днем 2 февраля и с тех пор так и не вернулась.Последний раз ее видели недалеко от места ее жительства - на улице Можайской. Родственники в отчаянии обратились за помощью к волонтерам: они не знают, куда могла отправиться пенсионерка. Женщина нуждается в медицинской помощи и запросто может заблудиться в городе.Рост Валентины - 168 сантиметров. У нее худощавое телосложение, голубые глаза и короткие светлые волосы. В день исчезновения женщина была одета в мужскую красную куртку.Если вы видели Валентину Шелестюкову или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.