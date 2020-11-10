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В Ростове без вести пропала 71-летняя женщина

В Ростове без вести пропала 71-летняя женщина
В Ростове-на-Дону уже третьи сутки разыскивают 71-летнюю женщину. Валентина Анисимова вышла из дома 18 ноября и не вернулась обратно. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтёрам.

Никто не видел пенсионерку, когда она покидала место жительства, поэтому, во что женщина может быть одета, неизвестно. Однако с собой Валентина взяла личные документы.

Пропавшая невысокого роста, примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения, у неё зелёные глаза и русые, с сединой, волосы.

Ни родные, ни близкие не знают о местонахождении пенсионерки. В каком направлении она могла пойти - тоже. Если вы видели женщину на улицах города, сообщите по номерам телефонов: 8 800(700)-54-52 или 112.

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