В Ростовской области пропала без вести 46-летняя женщина

Пропавшую без вести 46-летнюю женщину разыскивают в Белой Калитве Ростовской области. Валентина Павлова 10 апреля вышла из своего дома на улице Машиностроителей и до сих пор не вернулась. Родственники пропавшей обратились за помощью в полицию.В ориентировке говорится, что рост Валентины — около 160-165 сантиметров, телосложение худощавое. Лицо овальное, волосы короткие прямые. Женщина была одета в бордовый свитер, чёрные зауженные брюки с серебристой вышивкой на карманах, чёрную куртку из кожзама, на ногах — чёрные ботинки со шнуровкой. При себе имела дамскую сумку чёрного цвета. Известно, что пропавшая злоупотребляет спиртным.Любую информацию о местонахождении Валентины Павловой просят сообщать по телефонам: 8-951-538-08-20, 8-918-528-05-66 или 102.