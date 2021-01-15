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В Ростовской области без вести пропала 74-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 74-летняя женщина
В Ростовской области без вести пропала 74-летняя Тамара Загуменнова. Женщина ушла из дома № 38 по улице Подбельского в городе Гуково 13 января и до сих пор не вернулась, пишет DonDay.ru.

Внук пропавшей рассказал, что бабушка ушла в магазин около 11 часов утра. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Проживает она в одном доме с дядей. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

У Тамары Загуменновой среднее телосложение, глаза голубые, волосы седые короткие, рост - 160-170 сантиметров. Была одета в темное пальто, серую кофту и меховую шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону: 8-908-508-13-16 (внук Александр).

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