В Ростовской области без вести пропала 74-летняя женщина

В Ростовской области без вести пропала 74-летняя Тамара Загуменнова. Женщина ушла из дома № 38 по улице Подбельского в городе Гуково 13 января и до сих пор не вернулась, пишет DonDay.ru.Внук пропавшей рассказал, что бабушка ушла в магазин около 11 часов утра. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Проживает она в одном доме с дядей. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.У Тамары Загуменновой среднее телосложение, глаза голубые, волосы седые короткие, рост - 160-170 сантиметров. Была одета в темное пальто, серую кофту и меховую шапку.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону: 8-908-508-13-16 (внук Александр).