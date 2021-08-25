Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове без вести пропала 48-летняя женщина

В Ростове без вести пропала 48-летняя женщина
В Ростове-на-Дону 48-летня женщина пропала без вести. Татьяна Кузьменко третий день не выходит на связь с близкими.

Последний раз ее видели 24 августа. В тот день ростовчанка ушла из дома. Родные не знают, куда она могла отправиться. Дозвониться Татьяне родственники не смогли. Тогда они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

У пропавшей среднее телосложение, рост - 173 сантиметра. У женщины черные волосы ниже плеч и карие глаза. В день исчезновения ее видели в черных штанах, футболке и блестящих шлепанцах.

Если вам известно что-то о местонахождении Татьяны Кузьменко, сообщите об этом по номерам: 8(800)700-54-52; 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.