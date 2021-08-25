В Ростове без вести пропала 48-летняя женщина

В Ростове-на-Дону 48-летня женщина пропала без вести. Татьяна Кузьменко третий день не выходит на связь с близкими.Последний раз ее видели 24 августа. В тот день ростовчанка ушла из дома. Родные не знают, куда она могла отправиться. Дозвониться Татьяне родственники не смогли. Тогда они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.У пропавшей среднее телосложение, рост - 173 сантиметра. У женщины черные волосы ниже плеч и карие глаза. В день исчезновения ее видели в черных штанах, футболке и блестящих шлепанцах.Если вам известно что-то о местонахождении Татьяны Кузьменко, сообщите об этом по номерам: 8(800)700-54-52; 112.