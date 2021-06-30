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В Ростове пропала без вести 66-летняя пенсионерка

В Ростове пропала без вести 66-летняя пенсионерка

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую без вести 66-летнюю пенсионерку. Ольга Луговая уже третьи сутки не выходит не связь с родственниками.

Женщина ушла из дома 29 июня. Родственники не знают, куда она могла направиться. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

У Ольги Луговой рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до плеч и карие глаза. В день исчезновения была одета в синие джинсы, красную кофту и светлые шлепанцы.

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим вас позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.

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