В Ростове пропала без вести 66-летняя пенсионерка

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую без вести 66-летнюю пенсионерку. Ольга Луговая уже третьи сутки не выходит не связь с родственниками.Женщина ушла из дома 29 июня. Родственники не знают, куда она могла направиться. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.У Ольги Луговой рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до плеч и карие глаза. В день исчезновения была одета в синие джинсы, красную кофту и светлые шлепанцы.Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим вас позвонить по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.