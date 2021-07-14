В Каменске без вести пропала 34-летняя женщина

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 34-летняя женщина. Рахима Рахимова не выходит на связь с близкими вторую неделю.Последний раз ее видели 7 июля. В тот день женщина ушла из дома. С тех пор местонахождение Рахимы неизвестно. Родственники не знают, куда она могла отправиться. Найти самостоятельно пропавшую не удалось. Тогда родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У Рахимы темные волосы, карие глаза, рост составляет 160 сантиметров, телосложение среднее. В день исчезновения она была одета в белую футболку, коричневые штаны, обута в бордовые кроссовки. С собой у женщины была сумочка.Если вы знаете что-либо о местонахождении Рахимы Рахимовой, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.