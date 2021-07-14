Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Каменске без вести пропала 34-летняя женщина

В Каменске без вести пропала 34-летняя женщина
В Каменске-Шахтинском без вести пропала 34-летняя женщина. Рахима Рахимова не выходит на связь с близкими вторую неделю.

Последний раз ее видели 7 июля. В тот день женщина ушла из дома. С тех пор местонахождение Рахимы неизвестно. Родственники не знают, куда она могла отправиться. Найти самостоятельно пропавшую не удалось. Тогда родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

У Рахимы темные волосы, карие глаза, рост составляет 160 сантиметров, телосложение среднее. В день исчезновения она была одета в белую футболку, коричневые штаны, обута в бордовые кроссовки. С собой у женщины была сумочка.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Рахимы Рахимовой, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.