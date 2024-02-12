Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове без вести пропала 45-летняя Наталья Давыдова

В Ростове без вести пропала 45-летняя Наталья Давыдова
В Ростове-на-Дону без вести пропала 45-летняя Наталья Давыдова. Информации о ее местонахождении нет с ноября прошлого года.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Она перестала выходить на связь с родственниками и назад так и не вернулась. Взволнованные родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост Натальи Давыдовой составляет 160 сантиметров. Она плотного телосложения. Волосы у пропавшей черные.

В день исчезновения была одета в черную спортивную кофту, такого же цвета спортивные брюки. Обута она была в черные меховые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении ростовчанки, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.