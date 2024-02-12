В Ростове без вести пропала 45-летняя Наталья Давыдова

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону без вести пропала 45-летняя Наталья Давыдова. Информации о ее местонахождении нет с ноября прошлого года.Женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Она перестала выходить на связь с родственниками и назад так и не вернулась. Взволнованные родственники обратились за помощью к волонтерам.Рост Натальи Давыдовой составляет 160 сантиметров. Она плотного телосложения. Волосы у пропавшей черные.В день исчезновения была одета в черную спортивную кофту, такого же цвета спортивные брюки. Обута она была в черные меховые ботинки.Если вам что-либо известно о местонахождении ростовчанки, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.