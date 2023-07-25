В Ростове без вести пропала 36-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 36-летнюю женщину. Татьяна Лободина не выходит на связь с близкими с 16 июля.Женщина ушла из дома в неизвестном направлении больше недели назад. Она перестала отвечать на звонки и сообщения, а назад не вернулась. Родственники испугались, что с ней могло что-то случиться, и обратились в полицию с заявлением. Затем к поискам подключили волонтеров.Женщина невысокого роста – 160 сантиметров – и нормального телосложения. У нее крашеные светлые волосы и серо-голубые глаза.В день исчезновения она была одета в черную майку, черные спортивные штаны с желтыми полосами и обута в черные кроссовки. С собой она взяла сумку черного цвета.Если вы знаете, где может находиться Татьяна, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.