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В Ростове без вести пропала 36-летняя женщина

В Ростове без вести пропала 36-летняя женщина
В Ростове-на-Дону ищут без вести пропавшую 36-летнюю женщину. Татьяна Лободина не выходит на связь с близкими с 16 июля.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении больше недели назад. Она перестала отвечать на звонки и сообщения, а назад не вернулась. Родственники испугались, что с ней могло что-то случиться, и обратились в полицию с заявлением. Затем к поискам подключили волонтеров.

Женщина невысокого роста – 160 сантиметров – и нормального телосложения. У нее крашеные светлые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в черную майку, черные спортивные штаны с желтыми полосами и обута в черные кроссовки. С собой она взяла сумку черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Татьяна, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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