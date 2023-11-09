В Ростове без вести пропала 33-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону без вести пропала 33-летняя женщина. О местонахождении Алены Первушиной нет информации больше двух недель.Местная жительница ушла из дома 18 октября в неизвестном направлении. Спустя пару часов она перестала отвечать на звонки и сообщения. Взволнованные родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию и к волонтерам.Алена Первушина ростом 173 сантиметров и плотного телосложения. У нее каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в розовую кофту, черное платье и обута в белые кроссовки. С собой она взяла черный пакет.Если вам что-либо известно о местонахождении ростовчанки, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.