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В Ростове без вести пропала 33-летняя женщина

В Ростове без вести пропала 33-летняя женщина
В Ростове-на-Дону без вести пропала 33-летняя женщина. О местонахождении Алены Первушиной нет информации больше двух недель.

Местная жительница ушла из дома 18 октября в неизвестном направлении. Спустя пару часов она перестала отвечать на звонки и сообщения. Взволнованные родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию и к волонтерам.

Алена Первушина ростом 173 сантиметров и плотного телосложения. У нее каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в розовую кофту, черное платье и обута в белые кроссовки. С собой она взяла черный пакет.

Если вам что-либо известно о местонахождении ростовчанки, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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