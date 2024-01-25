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В Ростовской области без вести пропала 34-летняя Раиса Квачева

В Ростовской области без вести пропала 34-летняя Раиса Квачева
В селе Ремонтном Ростовской области без вести пропала 34-летняя Раиса Квачева. О ее местонахождении ничего не известно с 16 января.

Раиса ушла из дома и не вернулась. Со дня пропажи на связь с родными женщина не выходит. Взволнованные родственники обратились за помощью к волонтерам.

Женщина нормального телосложения, ее рост составляет 167 сантиметров. У пропавшей темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день пропажи Раиса была одета в темно-зеленую куртку и обута в коричневые сапоги.

Если вы видели Раису Квачеву или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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