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В Ростове без вести пропала 17-летняя девушка

В Ростове без вести пропала 17-летняя девушка
В донской столице разыскивают без вести пропавшую девушку. 17-летняя София Рыбакова пропала 5 ноября и с тех пор не выходит на связь с родственниками.

Последний раз ростовчанку видели в Октябрьском районе. Почему она не сообщила родным о своем местонахождении, неизвестно. Родные переживают, что с ней могло что-то случиться, поэтому пошли в полицию. Помощь просили оказать и СМИ.

На вид ей около 18 лет, у нее светлые волосы, зеленые глаза и рост 167 сантиметров.В день исчезновения на Софие была куртка черного цвета, светлые джинсы и темные кроссовки.

Если вы видели на улице или знаете местонахождение девушки, позвоните по номерам: 8-952-412-57-04(Дарья) или 8-951-523-89-88(Галина).
Фото: из личного архива Софии Рыбаковой.
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