В Ростове без вести пропал пожилой мужчина с провалами памяти

В Ростове разыскивают 82-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Георгия Колесникова остается неизвестным вторую неделю.Последний раз дедушку видели 21 июня. В тот день он ушел из дома и с тех пор не вернулся. Родственники не смогли найти Георгия самостоятельно и забили тревогу. Пенсионер страдает потерей памяти. Близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, телосложение среднее. У Георгия седые короткие волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения его видели в белой ветровке с серыми элементами, розовой рубашке с короткими рукавами и черных штанах. На голове у пенсионера была бейсболка с надписью «Адидас».Если вы видели Георгия Колесникова или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.