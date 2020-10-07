В Ростовской области без вести пропал 81-летний мужчина с потерей памяти

В Ростовской области разыскивают пропавшего 81-летнего пенсионера. Эдуард Борзунов исчез 1 октября.Житель станицы Багаевской ушел из дома и не вернулся. О местонахождении мужчины родственники даже не догадываются. Когда пенсионер несколько дней не выходил не связь, близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.У мужчины седые короткие волосы, карие глаза и худощавое телосложение, рост - 170 сантиметров. Последний раз его видели в темно-коричневой шапке с ушами, теплой клетчатой рубашке с белыми, серыми и черными полосками и сером трико.Родственники уточнили, что Эдуард может страдать потерей памяти.Если вам известно что-либо о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.