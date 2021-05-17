В Ростове без вести пропал дезориентированный пожилой мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают 78-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Владимира Иваницкого остается неизвестным вторые сутки.Последний раз пенсионера видели около 18 часов 18 мая. Тогда он ушел из дома на улице Батуринской и с тех пор не вернулся. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Когда Владимир не объявился к ночи, родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.У мужчины седые волосы, карие глаза, телосложение среднее. Рост пропавшего составляет около 170-174 сантиметров. В день исчезновения его видели в черной куртке, синей рубашке в белую клетку, черных спортивных штанах и такого же цвета кепке. На ногах у пенсионера - черные туфли.Если вам известно что-либо о местонахождении Владимира Иваницкого, сообщите об этом по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52.