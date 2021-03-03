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В Ростове без вести пропал 37-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 37-летний мужчина
В Ростове разыскивают 37-летнего мужчину. О местонахождении Алексея Станева ничего не известно с 3 марта.

Мужчина живет в донской столице. В день исчезновения он ушел из дома и так и не вернулся. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

У Алексея короткие светло-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Рост пропавшего составляет 185 сантиметров, телосложение среднее. Последний раз его видели в синих джинсах, такого же цвета куртке, серо-синей шапке и темно-синих кроссовках. У мужчины были с собой документы.

Если вы видели Алексея Станева или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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