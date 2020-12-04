В Ростове без вести пропал 43-летний мужчина

В Ростове ищут 43-летнего мужчину. Последний раз Олега Финенко видели два месяца назад.В день исчезновения, 14 октября, мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники и друзья не знают, куда направился Олег. Когда пропавший не вернулся и на следующий день, родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.У мужчины плотное телосложение, серо-голубые глаза и темно-русые волосы, рост - 175 сантиметров. Во что был одет пропавший, неизвестно.Если вы видели Олега Финенко или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.