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В Ростове без вести пропал 43-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 43-летний мужчина
В Ростове ищут 43-летнего мужчину. Последний раз Олега Финенко видели два месяца назад.

В день исчезновения, 14 октября, мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники и друзья не знают, куда направился Олег. Когда пропавший не вернулся и на следующий день, родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.

У мужчины плотное телосложение, серо-голубые глаза и темно-русые волосы, рост - 175 сантиметров. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Если вы видели Олега Финенко или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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