В Ростовской области без вести пропал 58-летний мужчина

В Зверево разыскивают 58-летнего мужчину. Алексей Мартынов ушел из дома в ночь на 9 февраля.Как сообщил Rostov.ru сын пропавшего, Евгений, отец был у своей матери в день исчезновения. Когда все легли спать, Алексей вышел из дома и с тех пор не вернулся. Родные забили тревогу: мужчина не ориентируется в пространстве и запросто мог заблудиться.- Он страдает заболеванием, из-за которого может принимать странные решения, - говорит Евгений. - Но раньше он никогда не уходил из дома.Куда мог направиться Алексей, близкие не знают, поэтому они сразу написали заявление в полицию и распространили ориентировку в Сети. К поискам подключились волонтеры.Рост пропавшего составляет 182 сантиметра. У Алексея худощавое телосложение и серые глаза. Побрит налысо.Последний раз его видели в черной шапке, темно-синей куртке с капюшоном, темно-серых спортивных штанах и кофте в широкую полоску на молнии. На ногах - черные сапоги.Если вам известно что-либо о местонахождении Алексея Мартынова, позвоните по номерам: 8-928-771-23-07 (сын Евгений) или 112.