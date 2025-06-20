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В Ростове 44-летнюю женщину подозревают в похищении человека

В Ростове 44-летнюю женщину подозревают в похищении человека
В Ростове 44-летнюю женщину подозревают в похищении человека. Об этом 19 июня сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, в сентябре 2024 года женщина поругалась со знакомой и затаила обиду. Она организовала похищение, подговорив четырех мужчин украсть ее неприятельницу с парковки на улице Циолковского. После этого они увезли женщину в поселок Степнянский Азовского района, где заперли в хозпостройке и удерживали некоторое время.

Похищенную удалось спасти. Женщину и ее соучастников обвиняют в похищении человека и подстрекательстве к этому преступлению.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения, сообщили в прокуратуре по Ростовской области.
Фото: нейросеть
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