В Ростовской области 14-летнюю девочку подозревают в похищении подруги

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В Ростовской области 14-летнюю школьницу подозревают в похищении своей подруги. ЧП произошло в мае 2024 года в Азовском районе.По данным следствия, девочка гуляла с 12-летней приятельницей. Во время прогулки она отняла у своей знакомой телефон. Затем насильно завела подругу в хозпостройку и заперла снаружи дверь на навесной замок. На протяжении 11 часов ребенок находился один в закрытом помещении. Полицейские сумели отыскать девочку.В ходе допроса подростка педагогом-психологом школьница полностью признала свою вину.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении 14-летней подозреваемой возбуждено уголовное по статьям «Грабеж» и «Похищение человека».В отношении нее избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым.