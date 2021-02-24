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Двоих жителей Шахт подозревают в похищении человека

Двоих жителей Шахт подозревают в похищении человека
В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Их подозревают в похищении человека с применением насилия из корыстных побуждений.

По версии следствия, в сентябре 2020 года 29-летний и 32-летний подозреваемые ехали на машине по городу. На одной из улиц они схватили незнакомого 25-летнего парня и силой затащили на заднее сиденье автомобиля. Злоумышленники удерживали его несколько часов, требуя у него деньги. Знакомый пострадавшего привез необходимую сумму, и парня все-таки отпустили.

На следующий день вымогателей задержала полиция. Выяснилось, что ранее подозреваемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

- В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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