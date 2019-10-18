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В Ростовской области завели дело на двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека

В Ростовской области завели дело на двух мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека
В Зерноградском районе Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в похищении и убийстве человека, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Преступление произошло в октябре в хуторе Большая Таловая. Следствие считает, что в день происшествия подозреваемые и еще двое их приятелей распивали вместе алкоголь. С одним из них у мужчин случился конфликт. В ходе ссоры они набросились на оппонента и избили. После этого злоумышленники загрузили пострадавшего в машину и отвезли в лесополосу. Здесь они снова начали наносить ему удары. В какой-то момент один из преступников достал нож и перерезал похищенному горло. Его тело они попытались скрыть там же.

– Прокуратурой Зерноградского района признано законным возбуждение уголовного дела. Подозреваемые взяты под стражу, – рассказали в прокуратуре области.

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