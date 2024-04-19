В Ростове 21 апреля изменится схема движения автобусов из-за футбольного матча

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча изменится схема движения автобусов. На «Ростов Арене» 21 апреля состоится матч между ФК «Ростов» и московским «Спартаком». Информацию об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.Игра на стадионе начнется 20:30. Для удобства болельщиков добавят укороченный график маршрута №39. Автобус будет курсировать до остановочного пункта «Городской пляж».Кроме того, продлят схему движения автобусов: №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83. Транспорт будет ходить до торгового развлекательного комплекса «Мегамаг».Также неподалеку от стадиона можно воспользоваться остановкой «Аллея Ростов-Арена» через который проходят автобусы №8, 49, 65а. До остановочного пункта «Гребной канал» курсирует маршрут № 75.