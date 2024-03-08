Из-за матча на «Ростов Арене» 8 марта изменится схема движения автобусов

Фото: Ростов.Ру

В Международный женский день в столице Дона изменится схема движения автобусов. Причиной этого станет футбольный матч между «Ростовом» и «Краснодаром», который состоится 8 марта в 18:30.С 15:00 до 22:00 для болельщиков добавят дополнительный график автобуса по маршруту № 39. Общественный транспорт будет ходить по укороченному маршруту – от Центрального рынка до городского пляжа и, наоборот, до остановки «Городской пляж» и обратно. Кроме того, будет продлена схема движения до ТРК «Мегамаг» семи автобусов: №№ 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83.После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, а «Краснодар» - первое. Последний раз команды играли 7 октября 2023 года. Тогда победа осталась за «быками». Донской клуб уступил сопернику в Южном дерби со счетом 3:2., что для присутствия на матче потребуется паспорт болельщика. Без него посмотреть игру на стадионе «Ростов Арена» не получится.