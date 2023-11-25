Из-за матча «Ростов» – «Пари Нижний Новгород» схема движения автобусов № 39 поменяется

Фото: Ростов ру

Из-за матча «Ростов» – «Пари Нижний Новгород» поменяется схема движения автобусов № 39. Информацию об этом 24 ноября опубликовал департамент транспорта города Ростова-на-Дону.Игра пройдет 26 ноября в 19:00. Для удобства автобус № 39 начнет ездить по укороченной схеме - до остановочного пункта «Городской пляж». Это произойдет за два часа до начала матча до 22:30На остановке «Аллея "Ростов Арена"», которая находится рядом со стадионом, можно сесть на автобусы №№ 8, 49, 65а, а на остановке «Гребной канал» на автобус № 75.Эти маршруты помогут болельщикам добраться до стадиона.