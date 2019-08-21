Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове изменится схема движения автобусов из-за матча на «Ростов Арене»

В Ростове изменится схема движения автобусов из-за матча на «Ростов Арене»
Фото: newspile.ru
В воскресенье, 25 августа, на «Ростов Арене» пройдёт матч между ФК «Ростов» и «Рубином». В связи с этим вокруг стадиона будет ограничено движение транспорта, что повлечёт изменение маршрута движения городских автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта города.

С 17:00 до 23:30 автобус № 76 будет ходить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж». Кроме того, будет выделено два дополнительных графика на маршруте № 39, которые также будут работать по укороченной схеме до городского пляжа.

Напомним, что 25 августа с 15:00 до 22:00 движение транспорта будет ограничено по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.