В Ростове изменится схема движения автобусов из-за матча на «Ростов Арене»



Фото: newspile.ru

В воскресенье, 25 августа, на «Ростов Арене» пройдёт матч между ФК «Ростов» и «Рубином». В связи с этим вокруг стадиона будет ограничено движение транспорта, что повлечёт изменение маршрута движения городских автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта города.



С 17:00 до 23:30 автобус № 76 будет ходить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж». Кроме того, будет выделено два дополнительных графика на маршруте № 39, которые также будут работать по укороченной схеме до городского пляжа.



Напомним, что 25 августа с 15:00 до 22:00 движение транспорта будет ограничено по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона.