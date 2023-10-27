В Ростове 2-летнему мальчику спасли застрявший в игрушке палец

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону 2-летнему мальчику спасли застрявший в игрушке палец. Об этом сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.Инцидент случился вечером 26 октября на улице Курской. Малыш решил поиграть и засунул палец в игрушку в форме пластикового круга. После этого ребенок уже не смог вытащить конечность. Когда родители зашли в комнату, они испугались и вызвали спасателей.Специалисты пытались помочь мальчику, пока его отвлекает мама. Спустя пару минут получилось перекусить аксессуар и освободить палец.К счастью, в результате случившегося ребенок не пострадал.