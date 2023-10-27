Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове 2-летнему мальчику спасли застрявший в игрушке палец

В Ростове 2-летнему мальчику спасли застрявший в игрушке палец
В Ростове-на-Дону 2-летнему мальчику спасли застрявший в игрушке палец. Об этом сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.

Инцидент случился вечером 26 октября на улице Курской. Малыш решил поиграть и засунул палец в игрушку в форме пластикового круга. После этого ребенок уже не смог вытащить конечность. Когда родители зашли в комнату, они испугались и вызвали спасателей.

Специалисты пытались помочь мальчику, пока его отвлекает мама. Спустя пару минут получилось перекусить аксессуар и освободить палец.

К счастью, в результате случившегося ребенок не пострадал.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.