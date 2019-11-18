В Ростовской области у мальчика застрял палец в заборе: пришлось вызывать спасателей



Помощь донских спасателей понадобилась восьмилетнему мальчугану. Утром 20 ноября у ребёнка застрял палец в заборе.



В хуторе Ведерников Константиновского района школьник шёл по улице, когда увидел за оградой частного дома кусочек мела. Решив завладеть находкой, мальчик сунул палец в отверстие в заборе и стал пытаться подтянуть к себе мелок. В ту же минуту палец застрял. Будучи не в состоянии его вытащить, ребёнок около получаса сидел под забором, не подумав позвать на помощь. Ему повезло, что мимо проходил его друг, который, разобравшись ситуации, привёл взрослых. Им также не удалось освободить пленника, и они позвонили в службу спасения.



- Прибывшие на место ЧП спасатели сначала успокоили мальчика, потом при помощи масла освободили его палец, - сообщила помощник начальника Ростовской областной поисково-спасательной службы Татьяна Киреева.

