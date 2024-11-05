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В Ростове 155 аварийных деревьев обрушилось во время урагана

В Ростове 155 аварийных деревьев обрушилось во время урагана
Стало известно о последствиях урагана в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал глава администрации 5 ноября.

- С 1 по 4 ноября в дежурную службу ЕДДС на единый номер 112 поступило более 15 тысяч звонков от ростовчан, в том числе 169 обращений по последствиям сильного ветра. 155 падений аварийных деревьев и 14 слабоукрепленных конструкций, – добавил глава.

Всего за четыре дня непогоды поврежден оказался 21 автомобиль. К счастью, в результате падения никто не пострадал. Кроме того, из-за сильного ветра уровень воды достиг неблагоприятных отметок (172 см). Однако вода к частным домовладениям не добралась.

На участках уже работают 42 аварийные бригады. Для ликвидации последствий привлекли 415 человек на 82 единицах техники.
Фото: СоцСети
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