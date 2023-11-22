Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятных отметок

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области из-за сильного ветра ожидается нагон воды в реке Дон. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Погода ухудшится 23 ноября. В этот день, помимо метели и гололеда, прогнозируют нагонное явление из-за сильного ветра. Ветровой нагон обещают в устье реки Дон. В результате уровень воды достигнет неблагоприятной отметки.Это грозит подтоплением низменных прибрежных территорий и чрезвычайными происшествиями, связанными с ними. Спасатели просят водителей не оставлять транспорт рядом с водоемами. Также не стоит парковаться вблизи деревьев, проводов и рекламных щитов.Температура воздуха 23 ноября составит около -2...-8 градусов. Днем 24 ноября воздух прогреется до +2...+9.