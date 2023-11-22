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Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятных отметок

Из-за сильного ветра уровень воды в реке Дон достигнет неблагоприятных отметок
В Ростовской области из-за сильного ветра ожидается нагон воды в реке Дон. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Погода ухудшится 23 ноября. В этот день, помимо метели и гололеда, прогнозируют нагонное явление из-за сильного ветра. Ветровой нагон обещают в устье реки Дон. В результате уровень воды достигнет неблагоприятной отметки.

Это грозит подтоплением низменных прибрежных территорий и чрезвычайными происшествиями, связанными с ними. Спасатели просят водителей не оставлять транспорт рядом с водоемами. Также не стоит парковаться вблизи деревьев, проводов и рекламных щитов.

Температура воздуха 23 ноября составит около -2...-8 градусов. Днем 24 ноября воздух прогреется до +2...+9.
Фото: Rostov.ru.
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