В Таганроге во время урагана обрушилось более 40 деревьев и веток

Фото: Администрация Таганрога

В Таганроге Ростовской области во время урагана обрушилось более 40 деревьев и веток. Непогода застала жителей города врасплох 4 ноября.Сильный ветер стал причиной не только падения сухостоев, но и нагона воды в Таганрогском заливе. Уровень подходит до неблагоприятных отметок. В случае выхода моря из берегов может произойти подтопление ближайших территорий.По информации городской администрации, спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме.