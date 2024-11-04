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В Таганроге во время урагана обрушилось более 40 деревьев и веток

В Таганроге во время урагана обрушилось более 40 деревьев и веток
В Таганроге Ростовской области во время урагана обрушилось более 40 деревьев и веток. Непогода застала жителей города врасплох 4 ноября.

Сильный ветер стал причиной не только падения сухостоев, но и нагона воды в Таганрогском заливе. Уровень подходит до неблагоприятных отметок. В случае выхода моря из берегов может произойти подтопление ближайших территорий.

По информации городской администрации, спасатели со всем необходимым оборудованием, включая мотопомпы и насосы, дежурят в круглосуточном режиме.
Фото: Администрация Таганрога
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